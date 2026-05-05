«Как раньше уже не будет»: StrangeR — о будущем про-сцены Dota 2

Спортивный директор L1ga Team Александр StrangeR Соломонов высказался об уходе клубов из Dota 2 и дал прогноз на развитие профессиональной сцены в ближайшие три года.

По его словам, Dota 2 никогда не была полностью окупаемой дисциплиной — клубы всё равно открывали составы. После пандемии в киберспорт пришли букмекеры и крупные инвесторы, что разогнало зарплаты игроков. Сейчас ситуация меняется.

Клубы сделают соответствующие выводы и корректировки в следующем сезоне, а вот игроки, скорее всего, нет. Тир-1 игроки будут ожидать условий, которые были раньше, но мало кто сможет такое дать. Умные и трудолюбивые тир-2 игроки заменят их на про-сцене. Крупных LAN-турниров станет меньше. Новые клубы мы вряд ли увидим.

4 мая организация HEROIC объявила об уходе из дисциплины из-за финансовой нестабильности. Ранее экс-директор по маркетингу PARI Иван Бураченко заявил, что после The International 2026 из Dota 2 уйдут ещё несколько крупных организаций.