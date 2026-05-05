Новые кадры сериала «Мыс страха» с Хавьером Бардемом — премьера 5 июня

Издание Esquire выпустило материал о предстоящем сериале-ремейке «Мыс страха». Новая версия фильма 1991 года стартует 5 июня в онлайн-кинотеатре Apple TV с двух эпизодов.

Сериал расскажет о супругах-адвокатах, в чьих жизнях появляется опасный преступник. Он провёл в тюрьме долгие 14 лет и теперь хочет отомстить семье адвокатов, которые могли спасти его от заключения.

Фото: Esquire

Главные роли в шоу сыграли Эми Адамс («Прибытие»), Хавьер Бардем («Старикам тут не место») и Патрик Уилсон («Заклятие»). Продюсерами выступили Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг — они работали над оригинальным фильмом 35-летней давности.