В мае в Game Pass добавят Subnautica 2, Forza Horizon 6, Mixtape и другие игры
Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в первой половине мая 2026 года.
Главными новинками месяца станут выживач Subnautica 2 в раннем доступе, гонка Forza Horizon 6 и приключение Mixtape в духе Life is Strange.
Какие игры добавят в Game Pass в начале мая 2026 года
- Ben 10 Power Trip — 6 мая;
- Wildgate — 6 мая;
- Mixtape — 7 мая;
- Outbound — 11 мая;
- Black Jacket — 12 мая;
- Elite Dangerous — 12 мая;
- Subnautica 2 — 14 мая;
- Forza Horizon 6 — 19 мая.
Фото: Xbox
Уже 15 мая из Game Pass также пропадут:
- Galacticare;
- Go Mecha Ball;
- Kulebra and the Souls of Limbo;
- Paw Patrol Rescue Wheels: Championship4
- Planet of Lana.
