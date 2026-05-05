Игры в Game Pass (Геймпасс) май 2026: Subnautica 2, Forza Horizon 6, Mixtape и другие

В мае в Game Pass добавят Subnautica 2, Forza Horizon 6, Mixtape и другие игры
Комментарии

Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в первой половине мая 2026 года.

Главными новинками месяца станут выживач Subnautica 2 в раннем доступе, гонка Forza Horizon 6 и приключение Mixtape в духе Life is Strange.

Какие игры добавят в Game Pass в начале мая 2026 года

  • Ben 10 Power Trip — 6 мая;
  • Wildgate — 6 мая;
  • Mixtape — 7 мая;
  • Outbound — 11 мая;
  • Black Jacket — 12 мая;
  • Elite Dangerous — 12 мая;
  • Subnautica 2 — 14 мая;
  • Forza Horizon 6 — 19 мая.

Фото: Xbox

Уже 15 мая из Game Pass также пропадут:

  • Galacticare;
  • Go Mecha Ball;
  • Kulebra and the Souls of Limbo;
  • Paw Patrol Rescue Wheels: Championship4
  • Planet of Lana.
