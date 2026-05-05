В мае в Game Pass добавят Subnautica 2, Forza Horizon 6, Mixtape и другие игры

Компания Microsoft по традиции раскрыла список игр, которые пополнят библиотеку Xbox Game Pass в первой половине мая 2026 года.

Главными новинками месяца станут выживач Subnautica 2 в раннем доступе, гонка Forza Horizon 6 и приключение Mixtape в духе Life is Strange.

Какие игры добавят в Game Pass в начале мая 2026 года

Ben 10 Power Trip — 6 мая;

Wildgate — 6 мая;

Mixtape — 7 мая;

Outbound — 11 мая;

Black Jacket — 12 мая;

Elite Dangerous — 12 мая;

Subnautica 2 — 14 мая;

Forza Horizon 6 — 19 мая.

Фото: Xbox

Уже 15 мая из Game Pass также пропадут: