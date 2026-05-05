Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер байопика «Тони» про шеф-повара Энтони Бурдена

Вышел трейлер байопика «Тони» про шеф-повара Энтони Бурдена
Комментарии

Студия A24 представила трейлер предстоящего биографического фильма «Тони» про известного шеф-повара и телеведущего Энтони Бурдена. Премьера ленты намечена на август этого года.

Видео доступно во Вконтакте. Права на видео принадлежат A24.

Энтони Бурден — известный шеф-повар, писатель и телеведущий. Известность ему принесли программы, в которых он исследовал международную кухню. Многие считают его одним из наиболее влиятельных шеф-поваров современности.

Главные роли в байопике исполнили Доминик Сесса, Антонио Бандерас и Эмилия Джонс. Режиссёром «Тони» выступил Мэтт Джонсон, известный по биографической комедии «Кто убил Blackberry».

Материалы по теме
Видео
Вышел русский трейлер фильма ужасов «Долина улыбок» — в кино со 2 июля
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android