Вышел трейлер байопика «Тони» про шеф-повара Энтони Бурдена

Студия A24 представила трейлер предстоящего биографического фильма «Тони» про известного шеф-повара и телеведущего Энтони Бурдена. Премьера ленты намечена на август этого года.

Энтони Бурден — известный шеф-повар, писатель и телеведущий. Известность ему принесли программы, в которых он исследовал международную кухню. Многие считают его одним из наиболее влиятельных шеф-поваров современности.

Главные роли в байопике исполнили Доминик Сесса, Антонио Бандерас и Эмилия Джонс. Режиссёром «Тони» выступил Мэтт Джонсон, известный по биографической комедии «Кто убил Blackberry».