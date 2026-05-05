«Если перенесут в Европу — будет лучше». Стример Nix — о проблемах EWC по Dota 2

Стример Александр Nix Левин высказался о главных недостатках Esports World Cup и рассказал, что нужно турниру, чтобы стать лучшим в дисциплине.

По его мнению, у EWC два основных минуса. Первый — отсутствие зрителей: турнир проходит в Эр-Рияде, куда мало кто готов лететь, а арены остаются небольшими. Второй — задержка трансляции.

У Эр-Рияда, чтобы стать одним из лучших турниров, всего два, мне кажется, основных минуса. Первый — это то, что там нет зрителей, потому что это Эр-Рияд — туда никто не прилетает, там два шейха сидят. И очень маленькая арена, то есть не хайпово это всё выглядит. А второй — это то, что там… дилей. Если его перенесут в Европу, могут убрать и дилей, и ещё и арена появится. Это же вообще будет круче.

Esports World Cup 2026 пройдёт в Эр-Рияде с 7 июля по 24 августа. Турнир объединяет соревнования по множеству дисциплин с общим призовым фондом свыше $ 75 млн.

