В России новый «Призрак в доспехах» покажут в кино — аниме выйдет раньше, чем в Японии

Студия DEEP анонсировала прокат и специальные показы первых двух серий нового аниме «Призрак в доспехах» в России.

Первые показы пройдут раньше, чем на стриминговых платформах и опередят премьеру в Японии. Точную дату обещают раскрыть позже — вероятно, прокат начнётся в июле. За дубляж будет отвечать NDA STUDIO.

Предстоящее аниме станет более точной экранизацией оригинальной манги от Масамунэ Сиро и будет отличаться от предыдущих адаптаций. Главным героем вновь выступит майор Мотоко Кусанаги, которая состоит в элитном подразделении по борьбе с киберпреступностью в Японии под названием «Девятый отдел». Ей предстоит не только бороться с криминальными группами, но и найти смысл жизни.