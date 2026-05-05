Вышел трейлер сериала «Городок» от создателей «Очень странных дел» — премьера 21 мая

Netflix выпустил трейлер предстоящего сериала «Городок». Детективная лента выйдет на платформе 21 мая, всего запланировано восемь серий.

Сюжет «Городка» расскажет о пенсионерах, которые сталкиваются с монстрами. Те хотят украсть у людей последние годы жизни, пожилым героям приходится объединиться, чтобы противостоять угрозе.

Видео доступно во Вконтакте. Права на видео принадлежат Netflix.

Продюсерами сериала выступили братья Даффер, известные как создатели «Очень странных дел». Главные роли исполнили Билл Пуллман («День независимости», «Тёмные воды») и Альфред Молина («Фрида», «Лютер», сериал «Вражда»).