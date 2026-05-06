Себастиан Стэн и Ана де Армас сыграют главные роли в шпионском триллере «Безнаказанность»

По данным Variety, Себастиан Стэн и Ана де Армас должны сыграть главные роли в шпионском триллере «Безнаказанность». Его режиссёром выступит Фелипе Гальвес.

Фильм, снятый в Чили, Великобритании и Испании на английском и испанском языках, рассказывает об одном из судебных процессов XX века, когда Аугусто Пиночет был арестован в Лондоне в 1998 году. Впервые бывший диктатор лишился неприкосновенности и предстал перед судом за пределами своей страны.

Фильм снят по мотивам книги «38 улиц Лондона» Филиппа Сэндса, известного юриста и автора бестселлеров, и рассказывает об одном из крупнейших международных уголовных дел со времён Нюрнбергского процесса.

