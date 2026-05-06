Ромком с Дейзи Ридли и Олденом Эренрайком выйдет в зарубежный прокат в 2027 году
По данным Deadline, ромком «Последнее средство» с Дейзи Ридли и Олденом Эренрайком выпустят в зарубежный прокат в 2027 году. Точную дату пока не называют.
Фильм, снятый на Филиппинах, рассказывает о целеустремлённой управляющей нью-йоркским отелем, которая отправляется на острова, чтобы найти место для роскошного курорта. Но неожиданный роман с пилотом-иностранцем заставляет её выбирать между карьерой, которую она построила, и жизнью, о которой она даже не мечтала.
Сценарий написала Карен МакКулла, работавшая над «Голой правдой», «Она – мужчина» и «Блондинкой в законе». Режиссёром выступит Дональд Питри.
