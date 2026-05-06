Ниа ДаКоста разочарована кассовым провалом «28 лет спустя: Храм костей»
Ниа ДаКоста, снявшая «28 лет спустя: Храм костей», рассказала, что осталась разочарована кассовым провалом фильма. Она не ожидала, что картина соберёт так мало средств в кинотеатрах. При этом критики и зрители приняли ленту крайне тепло.
Сама Ниа подчеркнула, что фильм получился отличный и к тому же он понравился в первую очередь обычным людям.
Мы сняли отличный фильм, и я им очень горжусь, и людям он понравился.
«28 лет спустя: Храм костей» наверняка получит продолжение, которое завершит новую трилогию франшизы. В ней одну из главных ролей должен сыграть Киллиан Мёрфи, который вернётся к роли Джима из «28 дней спустя».
