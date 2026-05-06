Фильм «Автомобильный город» с Аланом Ричсоном выйдет в прокат 24 июля

Согласно данным IndieFilmCom, фильм «Автомобильный город» с Аланом Ричсоном и Шейлин Вудли в главных ролях выйдет в зарубежный прокат 24 июля. Дебютный тизер покажут сегодня вечером, а сейчас пока можно посмотреть постер.

Постер «Автомобильного города»

События разворачиваются в 1970-е годы в Детройте. Мелкий мошенник Миллер влюбляется в девушку местного бандита. Чтобы отомстить, бандит подставляет Миллера, и тот оказывается в тюрьме. В заключении Миллер начинает планировать месть человеку, который разрушил его жизнь.

В актёрский состав также вошли Пабло Шрайбер, Шейлин Вудли, Бен Маккензи, Бен Фостер и другие. Режиссёром картины выступил Потси Пончироли («Старый Генри»), хотя изначально снимать её должен был Тимур Бекмамбетов.