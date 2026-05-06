Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Автомобильный город» с Аланом Ричсоном выйдет в прокат 24 июля

Фильм «Автомобильный город» с Аланом Ричсоном выйдет в прокат 24 июля
Комментарии

Согласно данным IndieFilmCom, фильм «Автомобильный город» с Аланом Ричсоном и Шейлин Вудли в главных ролях выйдет в зарубежный прокат 24 июля. Дебютный тизер покажут сегодня вечером, а сейчас пока можно посмотреть постер.

Постер «Автомобильного города»

События разворачиваются в 1970-е годы в Детройте. Мелкий мошенник Миллер влюбляется в девушку местного бандита. Чтобы отомстить, бандит подставляет Миллера, и тот оказывается в тюрьме. В заключении Миллер начинает планировать месть человеку, который разрушил его жизнь.

В актёрский состав также вошли Пабло Шрайбер, Шейлин Вудли, Бен Маккензи, Бен Фостер и другие. Режиссёром картины выступил Потси Пончироли («Старый Генри»), хотя изначально снимать её должен был Тимур Бекмамбетов.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android