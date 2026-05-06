Ченнинг Татум и Тесса Томпсон сыграют в комедийной драме Чарли Кауфмана

По данным Deadline, Ченнинг Татум и Тесса Томпсон сыграют главные роли в комедийной драме Later The War. Режиссёром картины выступит Чарли Кауфман, сценарист «Вечного сияния чистого разума» и «Быть Джоном Малковичем».

Кауфман адаптировал сценарий своего нового фильма по рассказу «Дом мечты Дебби» писателя Иддо Гефена, вошедшему в его сборник «Иерусалимский пляж». В оригинальном рассказе речь идёт о человеке, который создаёт сны и кошмары для других, в том числе для своей жены.

В версии Кауфмана Татум играет Пикмана, невероятно популярного актёра и режиссёра, прославившегося физическими комедиями-блокбастерами, в которых он снимается вместе со своей женой Кики.

Съёмки фильма пройдут на Кипре в 2027 году.

