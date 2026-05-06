Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новый сезон «Царя горы» выйдет 20 июля — выйдут сразу все серии

Новый сезон «Царя горы» выйдет 20 июля — выйдут сразу все серии
Комментарии

Создатели мультсериала «Царь горы» объявили, что 15-й сезон шоу выйдет 20 июля. В этот день в онлайн-кинотеатре Hulu выпустят сразу все 10 серий.

Сюжет знаменитого мультсериала повествует о Хэнке Хилле — простом жителе Техаса. Он сталкивается с семейными проблемами, связанными с его женой Пегги, сыном Бобби и племянницей Луанной. Мечтая о спокойной жизни, он старается как можно быстрее решить все конфликтные ситуации.

Продолжение высоко оценили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 98% свежести от обозревателей и 90% от зрителей. У мультсериала будет 16-й сезон и 17-й сезон. Когда именно их выпустят, пока что не объявили.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android