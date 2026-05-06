Новый сезон «Царя горы» выйдет 20 июля — выйдут сразу все серии

Создатели мультсериала «Царь горы» объявили, что 15-й сезон шоу выйдет 20 июля. В этот день в онлайн-кинотеатре Hulu выпустят сразу все 10 серий.

Сюжет знаменитого мультсериала повествует о Хэнке Хилле — простом жителе Техаса. Он сталкивается с семейными проблемами, связанными с его женой Пегги, сыном Бобби и племянницей Луанной. Мечтая о спокойной жизни, он старается как можно быстрее решить все конфликтные ситуации.

Продолжение высоко оценили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 98% свежести от обозревателей и 90% от зрителей. У мультсериала будет 16-й сезон и 17-й сезон. Когда именно их выпустят, пока что не объявили.