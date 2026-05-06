В России вышел бюджетный смартфон Tecno Spark 50 с большой батареей и функциями ИИ

Китайская компания Tecno объявила о выпуске смартфона TECNO SPARK 50 в России. Модель уже доступна у российских ритейлеров и на маркетплейсах по цене в 21 999 рублей в шести цветах: Чёрный, Серый титан, Сиреневый, Синий, Розовый и Оранжевый.

Смартфон получил 6,78-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ с частотой обновления 120 Гц. Гаджет работает на базе процессора MediaTek Helio G81 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти с батареей объёмом 7000 мАч. Устройство защищено от пыли и водяных брызг по стандарту IP64.

Одна из главных особенностей Spark 50 — функции искусственного интеллекта TECNO AI. Среди них голосовой ассистент Ella с поддержкой русского языка, инструменты обработки текста и фото и режим динамической съёмки FlashSnap. Кроме того, в смартфон включили разъём для наушников 3,5 мм и стереодинамики.