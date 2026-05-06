В России снимут ремейк фильма «Курьер» по мотивам ленты Карена Шахназарова

Кинокомпания «Кинотека» объявила о начале работы над фильмом «Курьер» — новой экранизацией по мотивам картины Карена Шахназарова. Премьера ленты состоится в начале 2027 года в кинотеатрах России, актёрский состав пока держится в секрете.

Будущий фильм расскажет историю курьера Ивана Мирошникова, который сталкивается с трудностями взросления и ищет своё место в жизни. События нового фильма развернутся в наши дни — с современным взглядом на актуальные проблемы молодых людей.

Сценарий ленты пишет Михаил Зубко («Кентавр»), а режиссёром выступит Илья Ермолов («Золотое дно»). Авторы отмечают, что будущий фильм станет новым взглядом на знаменитую историю, а не просто пересказом тех же событий.

Фильм «Курьер» вышел в 1986 году и получил высокие оценки от зрителей. Главные роли в проекте сыграли Фёдор Дунаевский и Анастасия Немоляева.