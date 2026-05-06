10 российских фильмов и сериалов стали номинантами премии «Золотой трейлер» в США

Кинопремия «Золотой трейлер» (Golden Trailer Awards) ежегодно проходит в США и вручается за достижения в области маркетинга кинопродукции. Организаторы церемонии назвали кандидатов за достижения 2025 года.

Так, сразу 10 российских проектов могут получить награды на будущем событии в иностранных категориях. Среди них, например, ролики «Алисы в стране чудес», «Горыныча» и «Волчка», постер «Войны и мира», а также различные ТВ-споты.

Российские номинанты на премию Golden Trailer Awards 2026

  • «Алиса в стране чудес» — Лучший иностранный трейлер семейного фильма или анимации; Лучший иностранный трейлер комедии.
  • «Горыныч» - Лучший иностранный трейлер семейного фильма или анимации.
  • «Волчок» - Лучший иностранный экшен-трейлер.
  • «Левша» - Лучший иностранный тизер.
  • «Лермонтов» - Лучшая музыка в иностранном трейлере.
  • «Мажор в Дубае» - Лучшая музыка в иностранном трейлере.
  • «Война и мир» - Лучший иностранный постер.
  • «Душегубы. 1989» - Лучший трейлер/тизер телевизионного или стримингового сериала; Лучший ролик со съёмок.
  • «Фишер. Затмение» - Лучший хоррор/триллер ТВ-спот для сериала; Лучший музыкальный ТВ-спот.
  • «Дети перемен» - Лучший моушн-постер.
