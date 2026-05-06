10 российских фильмов и сериалов стали номинантами премии «Золотой трейлер» в США
Кинопремия «Золотой трейлер» (Golden Trailer Awards) ежегодно проходит в США и вручается за достижения в области маркетинга кинопродукции. Организаторы церемонии назвали кандидатов за достижения 2025 года.
Так, сразу 10 российских проектов могут получить награды на будущем событии в иностранных категориях. Среди них, например, ролики «Алисы в стране чудес», «Горыныча» и «Волчка», постер «Войны и мира», а также различные ТВ-споты.
Российские номинанты на премию Golden Trailer Awards 2026
- «Алиса в стране чудес» — Лучший иностранный трейлер семейного фильма или анимации; Лучший иностранный трейлер комедии.
- «Горыныч» - Лучший иностранный трейлер семейного фильма или анимации.
- «Волчок» - Лучший иностранный экшен-трейлер.
- «Левша» - Лучший иностранный тизер.
- «Лермонтов» - Лучшая музыка в иностранном трейлере.
- «Мажор в Дубае» - Лучшая музыка в иностранном трейлере.
- «Война и мир» - Лучший иностранный постер.
- «Душегубы. 1989» - Лучший трейлер/тизер телевизионного или стримингового сериала; Лучший ролик со съёмок.
- «Фишер. Затмение» - Лучший хоррор/триллер ТВ-спот для сериала; Лучший музыкальный ТВ-спот.
- «Дети перемен» - Лучший моушн-постер.
