«Он потрясающий»: Кристофер Нолан — о Томе Холланде в фильме «Одиссея»

Режиссёр Кристофер Нолан рассказал о работе над «Одиссеей» — своим новым фильмом. Постановщик «Интерстеллара», трилогии «Тёмный рыцарь» и многих других картин поделился своими впечатлениями от работы с Томом Холландом, звездой «Человека-паука» и «Анчартеда».

Как оказалось, Нолан остался в восторге от актёра и с удовольствием пригласит его в свои следующие фильмы, если у него будет такая возможность.

Том Холланд просто потрясающий. До «Одиссеи» я не работал с ним, но теперь я бы с удовольствием позвал его в следующий проект. Он невероятно талантлив, о чём уже знали все, кроме меня. Но да, он замечательный.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главные роли в ленте сыграли Мэтт Деймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея и другие актёры. Премьера фильма состоится 17 июля.

