Начались съёмки детективного сериала «Община» от режиссёра «Камбэка»

Онлайн-кинотеатр Okko и компания Norm Production объявили о старте производства сериала «Община». Съёмки шоу займут несколько месяцев, после чего оно выйдет на стриминге.

Шоу расскажет историю грубого и надломленного следователя, которого в последний день перед отпуском вызывают на место трагедии. Вместе с приехавшей из областного центра следователем по деструктивным организациям они начинают распутывать клубок, уходящий корнями в историю длиной в 30 лет.

Главные роли в сериале сыграют Александр Ильин-младший («Трасса») и Дарья Савельева («Каникулы»). Режиссёром детективного триллера выступит Динар Гарипов («Камбэк»).