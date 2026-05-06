Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел фрагмент из военной драмы «Семь вёрст до рассвета»

Вышел фрагмент из военной драмы «Семь вёрст до рассвета»
Комментарии

Кинокомпания «Каро Премьер» представила эксклюзивный фрагмент из фильма «Семь вёрст до рассвета». В отрывке зрителям демонстрируется знакомство с характером одного из главных героев фильма, которого сыграл Фёдор Добронравов («Сваты»).

Видео доступно во VK-группе Кинокомпания «Каро Премьер». Права на видео принадлежат «Каро Премьер».

Военная драма основана на реальных событиях зимы 1942 года. Крестьянин Матвей Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусанина в оккупированной Псковской области — получив приказ провести немецкий отряд в тылы Красной Армии, он повёл врагов по бездорожью сквозь метель, чтобы сорвать диверсию.

Фильм «Семь вёрст до рассвета» вышел в кинотеатрах России 30 апреля. Главные роли в ленте, помимо Фёдора Добронравова, исполнили Мария Шукшина («До свидания, мальчики»), Виктор Добронравов («Солдатик»), Артём Быстров («Крик тишины») и Тимофей Кочнев («Капитан четвёртого ранга»). Режиссёром выступил Александр Андреев («Точка опоры»).

Подробнее о фильме:
«Кино должно очищать». Режиссёр «Семи вёрст до рассвета» — о кино, зрителе и эмоциях
Эксклюзив
«Кино должно очищать». Режиссёр «Семи вёрст до рассвета» — о кино, зрителе и эмоциях
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android