Вышел фрагмент из военной драмы «Семь вёрст до рассвета»

Кинокомпания «Каро Премьер» представила эксклюзивный фрагмент из фильма «Семь вёрст до рассвета». В отрывке зрителям демонстрируется знакомство с характером одного из главных героев фильма, которого сыграл Фёдор Добронравов («Сваты»).

Военная драма основана на реальных событиях зимы 1942 года. Крестьянин Матвей Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусанина в оккупированной Псковской области — получив приказ провести немецкий отряд в тылы Красной Армии, он повёл врагов по бездорожью сквозь метель, чтобы сорвать диверсию.

Фильм «Семь вёрст до рассвета» вышел в кинотеатрах России 30 апреля. Главные роли в ленте, помимо Фёдора Добронравова, исполнили Мария Шукшина («До свидания, мальчики»), Виктор Добронравов («Солдатик»), Артём Быстров («Крик тишины») и Тимофей Кочнев («Капитан четвёртого ранга»). Режиссёром выступил Александр Андреев («Точка опоры»).