Для Europa Universalis 5 вышел большой патч «Эхинады» с первым дополнением про Византию

Компания Paradox выпустила второй большой патч «Эхинады» для Europa Universalis 5 под версией 1.2. Он уже доступен всем владельцам игры в Steam.

Так, вместе с патчем в игре переработали многие ключевые механики: торговлю, систему личностей у государств, управление Священной Римской Империей, структуру городов, логистику армий и многое другое.

Разработчики также добавили новый контент для стран Балканского полуострова, Византии и Греции, чему в том числе посвящён выход дополнения Fate of the Phoenix. Расширение уже доступно всем владельцам Premium-издания стратегии, его также можно приобрести отдельно.