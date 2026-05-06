Мрачные кадры фильма ужасов «Астрал 6» — выход 21 августа

Издание Entertainment Weekly представило мрачные кадры фильма ужасов «Астрал 6: они уже здесь». Премьера хоррора в мировом прокате состоится 21 августа.

Фото: Entertainment Weekly/Sony Pictures

Картина расскажет историю молодой матери Джеммы, которая однажды оказывается в астральном измерении. Она умеет возвращать существ в реальный мир, из-за чего опасные демоны вырываются наружу и грозятся уничтожить всё живое.

Главные роли в проекте сыграли Брэндон Переа («Нет»), Амели Ив («Сверхъестественное»), Лин Шей («Мой ангел-хранитель») и другие актёры. Режиссёром выступил Джейкоб Чейз — автор фильмов «Ларри» и «Приходи поиграть». Съёмки хоррора завершились в ноябре 2025 года.