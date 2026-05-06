Минпромторг поддержал введение налога в 22% на иностранные товары

Агентство ТАСС сообщило, что Минпромторг поддержал введение полного налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных товаров, купленных через российские маркетплейсы. Предполагается, что изменения должны начать действовать с 1 января 2027 года.

Налог на добавленную стоимость вырастет до 22%. При этом Минпромторг совместно с Минфином прорабатывают поэтапное введение НДС на импортируемые товары — в 2027 году он будет на уровне 7%, в 2028 году вырастет до 14% и в 2029 году — до 22%.

Ранее об инициативе сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. Он также отметил, что министерство работает над улучшением системы трансграничной торговли.