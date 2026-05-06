Киберспортивный клуб PARIVISION представил визуальный стиль и форму на новый сезон

Сегодня PARIVISION анонсировала новый этап позиционирования организации — клуб представил обновлённую визуальную систему, новую игровую форму и мерч.

Форма PARIVISION на сезон-2026/2027 разработана совместно с фэшн-брендом Bruler d'Amour — основными цветами останутся мятно-зелёный и чёрный. Также клуб представил коллекцию повседневной одежды — мерч поступит в продажу в июне вместе с комплектом игровой формы.

Также организация обновила визуальный стиль. Главным элементом стала звезда, которую в PARIVISION называют символом новых героев. Клуб отмечает, что угловатая, рубленая форма передаёт спортивный дух и здоровое соперничество. Паттерны со звездой появились на джерси, в графике и фирменных элементах, а маленькая звезда сопровождает никнеймы игроков — так как каждый из них герой клуба.