Эпичный постер третьего сезона «Дома дракона» — премьера 22 июня

Компания HBO представила эпичный постер третьего сезона сериала «Дом дракона». На нём изображены герои обеих ветвей Таргариенов, которые борются за железный трон.

Фото: HBO

Проект представляет собой приквел культового сериала «Игра престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В шоу рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов. В третьем сезоне ставки в противостоянии вырастут ещё сильнее — в самом начале состоится знаменитая морская битва при Глотке.

Премьера третьего сезона «Дома дракона» состоится 22 июня. Ожидается, что более точную дату выхода раскроют в предстоящем трейлере. К главным ролям в продолжении вернутся Эмма Д’Арси, Мэтт Смит, Оливия Кук, Фабьен Франкель и другие актёры. Третий сезон станет мостиком к четвёртому, вместе с которым шоу официально завершится.

