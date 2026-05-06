Трейлер фильма «Пропеллер: Ночной рейс в один конец» от Джона Траволты — выход 29 мая

Компания Apple представила трейлер фильма «Пропеллер: Ночной рейс в один конец». Семейная картина выйдет на стриминговом сервисе Apple TV уже 29 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple TV.

Лента расскажет о мальчике Джеффе, который очень любит авиатехнику. В один момент его мечта сбывается — он отправляется в путешествие на самолёте вместе со своей мамой. Герои полетят в другой конец США, а во время рейса парень будет узнавать о перелётах всё больше информации.

«Пропеллер» стал режиссёрским дебютом знаменитого актёра Джона Траволты («Криминальное чтиво») — он снял фильм по своей детской книге, выпущенной в 1997 году. Артист также исполнил одну из ролей в картине. В фильме также снялись Кларк Шотуэлл и Келли Б. Эвистон.

