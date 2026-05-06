Трейлер второго сезона «Берлина» — спин-офф «Бумажного дома» выйдет 15 мая

Компания Netflix представила трейлер второго сезона сериала «Берлин». Продолжение спин-оффа популярного проекта «Бумажный дом» выйдет на стриминговом сервисе уже 15 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Действие второго сезона сосредоточено на грандиозном ограблении в Севилье. По сюжету Берлин и его напарник Дамиан собирают новую команду, чтобы инсценировать кражу знаменитой картины Леонардо да Винчи. Однако под прикрытием арт-аферы скрывается личная месть — настоящей целью грабителей становятся герцог и герцогиня Малаги, попытавшиеся шантажировать Берлина.

В продолжении сериала к своим ролям вернулись Педро Алонсо («Под подозрением»), Мишель Дженнер («Пако и его люди»), Тристан Ульоа («Сальвадор») и другие актёры. Проект создан при участии авторов «Бумажного дома».