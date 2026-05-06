Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Финал «Пацанов» покажут в кинотеатрах США за день до выхода в онлайне

Финал «Пацанов» покажут в кинотеатрах США за день до выхода в онлайне
Комментарии

Компания Amazon сообщила, что финальный эпизод сериала «Пацаны» покажут в кинотеатрах США. Премьера на больших экранах состоится 19 мая — за день до выхода серии на стриминговом сервисе Prime Video.

Восьмая серия пятого сезона выйдет в большинстве киносетей США. Издание Deadline сообщило, что как и во время выхода финала «Очень странных дел», билеты на заключительный эпизод «Пацанов» не будут продаваться отдельные — зрители смогут бронировать места в кинозалах, получав соразмерный по цене ваучер на попкорн и напитки.

Пятый сезон «Пацанов» стартовал 8 апреля. В заключительных эпизодах главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев. После этого по вселенной шоу выпустят другой сериал, под названием «Восхождение Vought» — приквел про Солдатика с Дженсеном Эклсом в главной роли. Проект выйдет в 2027 году.

Как начался заключительный сезон «Пацанов»:
Финал без тормозов: пятый сезон «Пацанов» разрывает с первых минут
Финал без тормозов: пятый сезон «Пацанов» разрывает с первых минут
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android