Умер Тед Тёрнер, создатель телеканалов Cartoon Network и CNN

Компания Turner Enterprises сообщила о смерти Теда Тёрнера. Создатель популярных американских телеканалов скончался в возрасте 87 лет.

Причина смерти предпринимателя пока неизвестна. В 2018 году он заявлял, что страдает от тяжёлой формы деменции.

Тед Тёрнер работал на телевидении с 1970-х годов. За это время он создал знаменитые телеканалы CNN и Cartoon Network. Бизнесмен также выступил одним из авторов культового мультсериала «Команда спасателей Капитана Планеты», который поднимал темы, связанные с защитой экологии. Долгие годы Тёрнер был женат на знаменитой актрисе Джейн Фонде («Возвращение домой»).