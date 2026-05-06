Издатель Expedition 33 представил Reset — стильный журнал про видеоигры

Комментарии

Компания Kepler Interactive, выпустившая такие игры, как Clair Obscur: Expedition 33 и Sifu, представила журнал Reset. Первый выпуск поступит в продажу уже в конце мая.

Издание представляет собой журнал, посвящённый видеоиграм. В каждом номере будет представлены интервью с различными разработчиками, а также эссе и материалы о создателях популярных проектов. Цель журнала — популяризировать видеоигры как главную часть современного искусства.

Фото: Kepler Interactive

В первый выпуск вошли статьи от Йоко Таро — создателя знаменитой игры NieR: Automata. Кроме того, в журнал вошли материалы Даррена Уолла, который выступал художником культовой Mirror's Edge. Авторы планируют выпускать по два выпуска Reset каждый год — в первый вошло 200 страниц, а его стоимость составила 20 фунтов стерлингов (около 2030 рублей).

