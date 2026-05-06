Стильные кадры сериала «Эль» — приквел «Блондинки в законе» стартует 1 июля

Компания Amazon представила стильные кадры сериала «Эль». Приквел культового фильма «Блондинка в законе» стартует на стриминговом сервисе Prime Video 1 июля.

Действие проекта развернётся в 1990-х годах. Проект расскажет о жизни Эль Вудс в старших классах и о её взаимоотношениях со сверстниками. Зрители узнают, как героиня развила свои волевые качества перед поступлением в Гарвард.

Главные роли исполнили Лекси Майнтри, Софи Том, Брэд Хардер и другие актёры. Продюсером проекта выступила Риз Уизерспун, которая сыграла Эль в оригинальной картине 2001 года и её менее удачном сиквеле. Актриса заявила о создании сериала про свою героиню ещё в 2020-м году, однако до съёмок процесс дошёл значительно позже.