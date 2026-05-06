Авторы «Войны миров: Сибирь» планируют продать 1 млн копий игры только в России

Разработчики «Войны миров: Сибирь» ставят перед собой амбициозные цели, о чём они рассказали в интервью «Чемпионату». Креативный директор проекта Альберт Жильцов отмечает, что не может предсказать точные продажи игры, но задача — миллион копий.

Не знаю, сколько точно будет копий, но давай оценим рациональные аргументы. Смотреть надо на что-то похожее. Смотрю на отечественное кино. Каждый год публикуются данные, какой фильм и сколько денег заработал.

По его словам, хоть рубеж в миллиарды переходят в основном семейные сказки, но главное, что зрители продолжают ходить кинотеатры и смотрят фильмы. А вот с российскими игроками ситуация немного другая.

Он просто не нашёл достойного проекта, за который стоит платить. А за западные продукты он платить вполне готов. Это убеждает меня, что сама возможность заработать на внутреннем рынке есть.

Жильцов и команда «Войны миров» ставят перед собой изменить рынок — показать, что он живой и люди готовы платить за стоящие игры.

Если мы докажем, что разумные ценообразование, себестоимость и отсутствие лишних людей в штате позволяют получить с рынка деньги, почувствуем себя сверхлюдьми, которых кормят свои же игроки. И тогда мы будем смелее транслировать себя в мир.
