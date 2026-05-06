Для «Войны миров: Сибирь» раскрыли примерные системные требования

Для запуска «Войны миров: Сибирь» потребуется среднестатистический компьютер, мощностью примерно на уровне PlayStation 5. Это сами разработчики подтвердили в интервью «Чемпионату».

Не скажу точно, но можно провести параллели с текущим поколением консолей. То есть понадобится ПК, сопоставимый по мощности с PS5.

Зная примерную мощность консолей текущего поколения можно предположить, что для комфортной игры подойдут компьютеры со следующими характеристиками:

Процессор — AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5-10400.

Видеокарта — RTX 3070 или RX 6700 XT.

Оперативная память — 16 ГБ.

«Война миров: Сибирь» — амбициозная российская игра студии «Мгла», который выйдет в следующем году на ПК. Также в будущем экшен может добраться до консолей.