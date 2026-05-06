Фильм «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом выйдет в онлайне 12 мая

Издание When to Stream раскрыло цифровую дату релиза фильма «Проект «Аве Мария» («Проект «Конец света» в странах СНГ). Фантастическая лента с Райаном Гослингом выйдет в онлайне 12 мая — спустя почти два месяца после выхода в кинотеатрах.

В компании Amazon пока не подтверждали дату релиза фильма на стримингах. За полтора месяца в прокате лента собрала около $ 640 млн, став самым успешным проектом студии Amazon MGM и заметно опередив прогнозы аналитиков. Сейчас это третий самый кассовый фильм 2026 года — впереди лишь китайский хит «Пегас 3» и «Братья Супер Марио: Галактическое кино».

«Проект «Аве Мария» рассказывает историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. На своём пути герой встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.