«Война миров: Сибирь» и The Last of Us: где проходит грань между заимствованием и копией

Авторы «Войны миров: Сибирь» в интервью «Чемпионату» рассказали, что спокойно относятся к сравнениям с крупными играми, если они не вредят восприятию. По словам креативного директора грядущей новинки Альберта Жильцова, это естественная часть индустрии, но важно не превращать её в саморекламу.

Главное, чтобы это не превращалось в хвастовство. В нашей культуре хвастовство не одобряется. Поэтому здесь нужно быть аккуратным.

Глава разработки Андрей Шумаков отметил, что до релиза таких параллелей хотелось бы избежать — выводы должны делать сами игроки. При этом команда использует широкий пул референсов, включая старые игры, но не стремится что-то копировать.

При этом я понимаю, что уникальные игры выходят редко, а у нас такой жанр, в котором мало кто ждёт чего-то неожиданного и инновационного. Это приключение и экшен от третьего лица с набором механик, поддерживающих повествование.

Жильцов назвал The Last of Us «игрой-событием» и подчеркнул, что заимствование удачных решений — нормальная практика. Основной риск разработчики видят в реакции аудитории и опасаются преждевременной критики.

