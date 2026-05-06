Первый трейлер боевика «Автомобильный город» с Аланом Ричсоном — выход 24 июля

Кинокомпания Independent Film представила трейлер фильма «Автомобильный город». Боевик выйдет в мировом прокате 24 июля.

События картины разворачиваются в 1970-е годы в Детройте. По сюжету мелкий мошенник Миллер влюбляется в девушку местного бандита. Чтобы отомстить, бандит подставляет героя, тот оказывается в тюрьме. В заключении Миллер начинает планировать месть человеку, который разрушил его жизнь.

Главные роли исполнили Алан Ричсон («Джек Ричер»), Шейлин Вудли («Дивергент»), Пабло Шрайбер («Охота на воров»), Бен Маккензи («Готэм») и другие актёры. Режиссёром картины выступил Потси Пончироли («Старый Генри»), хотя изначально снимать её должен был российский постановщик Тимур Бекмамбетов («Казнить нельзя помиловать»).