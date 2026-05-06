Скарлетт Йоханссон сыграет в фильме «Козёл отпущения» от режиссёра «Солнцестояния»

Издание Deadline сообщило, что режиссёр Ари Астер («Солнцестояние») определился со своим следующим проектом. Постановщик снимет картину под названием Scapegoat («Козёл отпущения»).

Дата выхода и сюжет предстоящей ленты пока неизвестны. Главную роль исполнит знаменитая актриса Скарлетт Йоханнсон («Мстители: Финал»). Картину выпустит в прокат студия А24, как и предыдущие ленты Астера. Он также написал сценарий к ленте.

Предыдущей работой Ари Астера стал фильм «Эддингтон», вышедший в 2025 году. Сюжет картины рассказывает о маленьком американском городке, охваченном пандемией коронавируса. На фоне ограничений разворачивается борьба между шерифом и мэром. Местным жителям предстоит выбрать, на чью сторону встать. Главные роли сыграли Хоакин Феникс («Джокер»), Эмма Стоун («Бугония») и Педро Паскаль («Одни из нас»).

Комментарии
