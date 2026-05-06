Автор «Сорвиголовы» объяснил, почему Джессика Джонс так редко появляется в сериале

Издание Variety взяло интервью у шоураннера сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Дарио Скардапане. Он рассказал, почему во втором сезоне героиня Джессика Джонс появлялся не так много, как того хотели фанаты.

По словам сценариста, авторам приходится учитывать съёмочный график актёров в других проектах, когда они прописывают персонажа. Скардапане заявил, что именно из-за этого персонаж, которого вновь сыграла Кристен Риттер, появляется только во второй половине сериала.

Мы планировали второй сезон по актам, и определённо казалось, что её появление должно произойти во второй половине, в третьем акте. Также это требовало тщательного планирования. Люди не понимают, что когда собираешь вместе таких актёров, нужно понимать, что карьера каждого из них пошла в гору после сериалов Netflix. Поэтому планирование съёмок Кристен Риттер и других артистов — это всё равно что пасти котов.

Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» завершился 6 мая. Проект представляет собой перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям вернулись Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио. Третий сезон уже в работе — его планируют выпустить в 2027 году.

Комментарии
