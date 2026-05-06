Звезда «Крика» Мэттью Лиллард сыграет в «Супермене 2»

Издание Deadline сообщило, что в актёрском составе фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» произошло пополнение. В супергеройской ленте сыграет звезда хорроров «Крик» и «Пять ночей с Фредди» Мэттью Лиллард.

Кого именно воплотит на экране артист, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что к проекту присоединился Аарон Пьер — он сыграет Джона Стюарта, одного из защитников Земли из корпуса Зелёных фонарей. Съёмки сиквела уже идут — они стартовали в конце апреля.

Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года. В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку. До этого выйдут трипроекта, которые связаны с киновселенной DC — сериал «Фонари», а также фильмы «Супергёрл» и «Глиноликий».

