Расписание выхода сериала «Бухта вдов» от Apple
29 апреля состоялась премьера сериала «Бухта вдов». Шоу рассказывает о мэре захолустного острова по имени Том Лофтис. Он хочет развить свой край и привлекает для этого туристов. Как только гости приезжают, в этом месте начинают происходить пугающие события, связанные с древними легендами.
В первый сезон войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам в онлайн-кинотеатре Apple TV. Финал состоится 17 июня.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|29 апреля
|2-я серия
|29 апреля
|3-я серия
|6 мая
|4-я серия
|13 мая
|5-я серия
|20 мая
|6-я серия
|27 мая
|7-я серия
|27 мая
|8-я серия
|3 июня
|9-я серия
|10 июня
|10-я серия
|17 июня
