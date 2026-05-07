В кинотеатрах России вышел фильм ужасов «Хокум» с Адамом Скоттом
С сегодняшнего дня в кинотеатрах России стартовали показы фильма ужасов «Хокум» со звездой «Разделения» Адамом Скоттом в главной роли. Ленту уже можно посмотреть во всех городах страны.
Лента расскажет о писателе, у которого умерли отец и мать. Он отправляется в дальнюю часть Ирландии, чтобы развеять прах родителей. В один момент герой выясняет, что в отеле, где останавливалась его семья, живёт злая ведьма.
Вместе с ним в проекте сыграли Дэвид Уилмот («Дыши ради нас»), Остин Амелио («Ходячие мертвецы»), Флоренс Ордеш («Отправление») и другие актёры. Режиссёром выступил Дэмиэн Маккарти («Астрал. Медиум»).
