Новую «Планету обезьян» снимет Мэтт Шекман, режиссёр «Фантастической четверки»

По данным Deadline, новую часть «Планеты обезьян» снимет Мэтт Шекман, режиссёр недавней «Фантастической четверки». Сценаристом картины выступит Джош Фридман, написавший «Войну миров».

Подробности сюжета держатся в секрете, но известно, что фильм станет возвращением на планету, где правят обезьяны как высшая раса. Источники Deadline сообщают, что это будет не продолжение последнего фильма «Королевство планеты обезьян» 2024 года, а новая оригинальная история.

«Планета обезьян» — одна из самых популярных и долгоиграющих франшиз студии 20th Century Studios, собравшая в мировом прокате более $ 1,7 млрд.

