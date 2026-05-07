Мистическая драма «Шурале» вышла в кинотеатрах России

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали показывать мистическую драму «Шурале» с Максимом Матвеевым и рэпером Хаски в главных ролях.

Сюжет картины рассказывает историю девушки по имени Айша, которая готовится к свадьбе, но неожиданно узнаёт о пропаже брата. В поисках родственника героиня возвращается в родную деревню, где сталкивается не только с собственным прошлым, но и с тайной, хранящейся в глубинах леса.

В фильме также сыграли Геннадий Блинов («Библиотекарь»), Сергей Гилёв («Кентавр»), Рузиль Минекаев («Слово пацана») и другие актёры. Режиссёром выступила Алина Насибуллина («Объекты в зеркале»).