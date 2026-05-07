Майлз Теллер и Эдди Редмэйн сыграют в фильме Star One Дага Лаймана
Поделиться
По данным Deadline, Майлз Теллер и Эдди Редмэйн сыграют ключевые роли в фильме Star One Дага Лаймана, режиссёра «Мистера и миссис Смит».
Фильм рассказывает о двух совершенно несовместимых агентах ЦРУ, которым поручили работать вместе, — один смелый и харизматичный, а другой — педантичный стратег. Им предстоит вместе выполнить сверхсекретную миссию: пройти тысячи километров по вражеской территории, чтобы тайно доставить оружие.
Сценарий напишет Дэвида Коггесхолла. Продюсерами из Storyteller Productions выступят Пи Джей ван Сандвейк, Уильям Шерак, Джеймс Вандербильт и Пол Нейнштейн из Project X Entertainment.
Комментарии
- 7 мая 2026
-
10:26
-
09:23
-
08:45
-
08:18
-
07:31
-
07:26
-
07:17
- 6 мая 2026
-
22:25
-
21:23
-
21:10
-
20:56
-
20:35
-
20:27
-
20:05
-
19:57
-
19:44
-
19:40
-
19:25
-
19:19
-
19:08
-
19:08
-
18:59
-
18:43
-
18:11
-
17:52
-
17:27
-
16:59
-
16:46
-
16:32
-
16:19
-
16:03
-
16:00
-
15:31
-
15:13
-
14:45