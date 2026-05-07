Минцифры рассказали, отключат ли мобильный интернет в Москве 7, 8 и 9 мая

Минцифры России в официальном сообществе рассказали, планируется ли отключение мобильного интернета в Москве 7, 8 и 9 мая. По данным ведомства, ограничения на мобильную сеть 7 и 8 мая вводить не собираются.

А вот 9 мая, как отметили в Минцифры, ради обеспечения безопасности праздничных мероприятий доступ к мобильному интернету и даже к «белым спискам» будет ограничен. Это коснётся в том числе и сервиса по обмену СМС.

Отдельно обращаем внимание, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений.

Несмотря на то что на ближайшие два дня ограничений не предусмотрено, в случае угрозы сеть временно отключат.

