Комедия «Как стать миллиардером» с Томом Блайтом вышла в России

Сегодня в российский прокат вышла комедия «Как стать миллиардером», в которой главную роль сыграл Том Блайт, звезда картины «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах».

По сюжету бывший профессиональный хоккеист Бобби Сандерс уходит из большого спорта в мир финансов. На должности младшего банкира в крупной инвестиционной компании на Уолл-Стрит он служит мальчиком на побегушках у своего босса, набираясь опыта и наглости. Однажды Бобби решает, что готов к свершениям, и приступает к воплощению своего хитрого плана по обогащению.

Режиссёром картины выступил Альфредо Барриос-мл., в актёрский состав также вошли Джей Мор, Хелена Маттссон и другие.