Брендан Фрейзер сыграет главную роль в фантастическом триллере про Марс

По данным Deadline, Брендан Фрейзер исполнит главную роль в фантастическом триллере Starman. Для актёра это будет ещё одна крупная роль в кино.

В фильме Фрейзер сыграет дальновидного технолога Тома Адамса — архитектора будущего, — который отправляется в историческую экспедицию на Марс, чтобы стать первопроходцем на новом рубеже человечества. Но когда из-за непредвиденных обстоятельств он оказывается за миллионы километров от Земли, его миссия превращается в неожиданную и срочную гонку со временем, в которой он руководствуется не только стремлением выжить, но и любовью.

Фильм будет полнометражным дебютом режиссёра и сценариста Джоша Уэйкли. Дату выхода пока не раскрывают.