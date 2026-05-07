В России «нет оснований» для блокировки FIFA, Battlefield и других популярных игр — РКН

В начале мая Роскомнадзор подал сразу несколько исков к зарубежным игровым компаниям. В ведомстве заявили, что Electronic Arts, Take-Two и другие организации не локализуют данные россиян на территории страны, тем самым нарушая законы РФ.

7 мая в РКН уточнили, что никаких планов по блокировкам игр EA, включая FIFA (EA Sports FC) и Battlefield, у ведомства нет.

В связи с появившимися сообщениями, не соответствующими действительности, информируем, что никаких оснований для блокировки упомянутых в сообщениях игр в настоящеe время не усматривается. Планов блокировки этих игр нет.

Ранее в Роскомнадзоре отдельно отмечали, что не собираются блокировать в стране Minecraft и другие популярные игры. При этом в декабре ведомство заблокировало Roblox — популярнейшую игровую платформу, которой пользовались миллионы россиян.