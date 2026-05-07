В Индии начались съёмки сериала «Челябинский раджа» про удачливого таксиста

Кинокомпании «М5 Продакшн» и Gen Production объявили о старте производства сериала «Челябинский раджа». Съёмки шоу займут несколько месяцев и пройдут в Индии, после чего оно выйдет на телеканале ТНТ и стримингах.

Будущий сериал расскажет историю челябинского таксиста, в руки которого однажды попадает древнее кольцо, связанное с индийской легендой о Радже и волшебном камне. Оно способно переносить сознание владельца в тело наследника престола, и теперь при любой опасности Василий оказывается в Индии – в теле молодого Раджеша. Получив второй шанс, герой пытается переосмыслить свою жизнь.

Главные роли в сериале сыграют Дмитрий Брекоткин («Мама будет против»), Михаил Кобызький («Укрощение «Пантеры»») и Екатерина Стулова («Домовёнок Кузя»). Режиссёром выступает Радик Рахимов («Полярный»).