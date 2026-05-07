В кинотеатрах России вышла военная драма «Отец» про события 1942 года

7 мая в России состоялась премьера фильма «Отец». Военную драму уже можно посмотреть в кинотеатрах России.

События ленты разворачиваются во времена Великой Отечественной войны в 1942 году. Сибирский охотник Гавриил Собинов узнаёт, что его сын Семён числится пропавшим без вести. Гавриил уходит добровольцем на фронт в надежде найти сына живым. Оказавшись на передовой, он возглавляет группу снайперов, и теперь ему предстоит научить молодых бойцов сражаться.

Главные роли в ленте сыграли Илья Шакунов («Любовь Советского Союза»), Владислав Тирон («Триггер»), Роман Васильев («Пророк. История Александра Пушкина») и другие актёры. Режиссёром выступил Павел Иванов («Тихая гавань»).