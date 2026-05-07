Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Dota 2 вышел балансный патч 7.41c

В Dota 2 вышел балансный патч 7.41c
Комментарии

Ночью 7 мая Valve выпустила балансное обновление 7.41c для Dota 2 — патч скорректировал характеристики около 60 персонажей и 12 предметов. Также летающие герои больше не смогут увидеть яму Рошана за счёт своих способностей.

Среди главных изменений стоит выделить усиление Elder Titan, Timbersaw и Sniper — после выхода 7.41c они стали побеждать чуть чаще. В то же время были ослаблены Batrider, Alchemist и Lone Druid: главные имба-герои прошлой версии «Доты» стали слегка слабее.

Помимо этого, отдельно разработчики проработали механику восстановления здоровья после убийства Терзателя: теперь Alleviation действует 15 секунд вместо 10 и хилит на 0,25% больше.

Материалы по теме
Valve открыла регистрацию на The International 2026 в Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android